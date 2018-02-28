Азовське море піднялося до стихійної позначки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Рівень води в Азовському морі піднявся до стихійної відмітки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“28 лютого вночі та вранці в Генічеську (Херсонської області) підйом рівня моря з досягненням стихійної відмітки 658 (затоплення причалів, території рибзаводу, моста, шосейної дороги на Арабатську стрілку)”, — йдеться у повідомленні.
Також, за даними УкрГідрометцентру, 01-04 березня на дiлянцi Днiстра Залiщики — верхів’я Днiстровського водосховища при подальшому посиленнi льодоутворюючих процесiв зберiгається можливiсть формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується неоднорідна погода. Випадатиме сніг, очікується сильний вітер, на дорогах ожеледиця.