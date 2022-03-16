"Азов" в Мариуполе уничтожил танк оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Отдельный отряд специального назначения "Азов" обнародовал видео уничтожения танка российских оккупантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал “Азова”.
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“Горите в аду, путинские убийцы”, - пишут азовцы под видео.
Детали
Но на фотографиях видно, как из горящего танка вылезает военный.
“Один орк спасся бегством”, - отметил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ранее
Как писал УНН, накануне "Азов" сообщил об уничтожении генерал-майора оккупационных войск.
Также полк "Азов" уничтожил орков 22 бригады ГРУ россии.