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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3612 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Азов" знищив генерал-майора окупантів

"Азов" знищив генерал-майора окупантів

Київ • УНН

 • 457162 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив про знищення генерал-майора окупаційних військ. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал “Азову”.

Цитата

"Азов знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!" - повідомляє загін.

Додамо

Також полк "Азов" знищив орків 22 бригади ГРУ росії. У Telegram-каналі оприлюднили відповідні фото.

Раніше

Як писав УНН, “Азов” показав зруйнований російськими окупантами Маріуполь з висоти пташиного польоту.

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