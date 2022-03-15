"Азов" знищив генерал-майора окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив про знищення генерал-майора окупаційних військ. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал “Азову”.
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"Азов знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!" - повідомляє загін.
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Також полк "Азов" знищив орків 22 бригади ГРУ росії. У Telegram-каналі оприлюднили відповідні фото.
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Як писав УНН, “Азов” показав зруйнований російськими окупантами Маріуполь з висоти пташиного польоту.