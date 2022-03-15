"Азов" уничтожил генерал-майора оккупантов

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"Азов уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!" - сообщает отряд.

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Также полк "Азов" уничтожил орков 22 бригады ГРУ россии. В Telegram-канале обнародовали соответствующие фото.

Ранее

Как писал УНН, “Азов” показал разрушенный российскими оккупантами Мариуполь с высоты птичьего полета.