У вогні та диму: показали зруйнований Маріуполь з висоти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Полк Азов показав зруйнований російськими окупантами Маріуполь з висоти пташиного польоту, передає УНН з посиланням на відео.
Цитата
“У вогні, диму та руйнуваннях. Так сьогодні виглядає Маріуполь з неба. Саме з цього весняного, відкритого для ворога неба цілодобово летять авіабомби на колись красиве приморське місто”, - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Папа Римський назвав Маріуполь "містом-мучеником".
Нагадаємо
З 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення росії в Україну, Маріуполь перебуває під постійними обстрілами російської армії.
З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.
За останніми даними міської адміністрації, від обстрілів окупантів загинуло 2 187 маріупольців.