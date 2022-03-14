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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1887 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У вогні та диму: показали зруйнований Маріуполь з висоти

У вогні та диму: показали зруйнований Маріуполь з висоти

Київ • УНН

 • 258647 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Полк Азов показав зруйнований російськими окупантами Маріуполь з висоти пташиного польоту, передає УНН з посиланням на відео.

Цитата

“У вогні, диму та руйнуваннях. Так сьогодні виглядає Маріуполь з неба. Саме з цього весняного, відкритого для ворога неба цілодобово летять авіабомби на колись красиве приморське місто”, - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Папа Римський назвав Маріуполь "містом-мучеником".

Нагадаємо

З 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення росії в Україну, Маріуполь перебуває під постійними обстрілами російської армії.

З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

За останніми даними міської адміністрації, від обстрілів окупантів загинуло 2 187 маріупольців.

Українські Національні Новини

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