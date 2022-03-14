В огне и дыму: показали разрушенный Мариуполь с высоты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полк Азов показал разрушенный российскими оккупантами Мариуполь с высоты птичьего полета, передает УНН со ссылкой на видео.
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“В огне, дыму и разрушениях. Так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого весеннего, открытого для врага неба круглосуточно летят авиабомбы на некогда красивый приморский город", - говорится в сообщении.
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Папа Римский назвал Мариуполь "городом-мучеником".
Напомним
С 24 февраля, с самого начала масштабного вторжения россии в Украину, Мариуполь находится под постоянными обстрелами российской армии.
С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды.
По последним данным городской администрации, от обстрелов оккупантов погибло 2 187 мариупольцев.