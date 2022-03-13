Папа Римський назвав Маріуполь "містом-мучеником"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова католицької церкви присвятив війні Росії проти України серію твітів, у яких закликав "припинити цю різанину", передає УНН.
Цитата
"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати. Єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – ідеться у зверненні понтифіка.
Додамо
З 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь перебуває під постійними обстрілами російської армії.
З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.
За останніми даними міської адміністрації, від обстрілів окупантів загинуло 2 187 маріупольців.