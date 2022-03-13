Папа Римский назвал Мариуполь "городом-мучеником"

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"Перед варварством убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения не существует никаких стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, - это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города на кладбище", - говорится в обращении понтифика.

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С 24 февраля, с самого начала масштабного вторжения России в Украину, Мариуполь находится под постоянными обстрелами российской армии.

С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды.

По последним данным городской администрации, от обстрелов оккупантов погибло 2 187 мариупольцев.