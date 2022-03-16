“Азов” у Маріуполі знищив танк окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Окремий загін спеціального призначення "Азов" оприлюднив відео знищення танку російських окупантів. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал “Азову”.
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“Горіть в пеклі, путінські вбивці”, - пишуть азовці під відео.
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Та оприлюднених світлинах видно, як із палаючого танку вилазить військовий.
“Один орк врятувався втечею”, - зазначив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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Як писав УНН, напередодні "Азов" повідомив про знищення генерал-майора окупаційних військ.
Також полк "Азов" знищив орків 22 бригади ГРУ росії.