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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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“Азов” у Маріуполі знищив танк окупантів

“Азов” у Маріуполі знищив танк окупантів

Київ • УНН

 • 192941 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Окремий загін спеціального призначення "Азов" оприлюднив відео знищення танку російських окупантів. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал “Азову”.

Цитата

“Горіть в пеклі, путінські вбивці”, - пишуть азовці під відео.

Деталі

Та оприлюднених світлинах видно, як із палаючого танку вилазить військовий.

“Один орк врятувався втечею”, - зазначив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Раніше

Як писав УНН, напередодні "Азов" повідомив про знищення генерал-майора окупаційних військ.

Також полк "Азов" знищив орків 22 бригади ГРУ росії.

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