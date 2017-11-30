АЗК Укрнафта, ANP и БРСМ повысили цены на сжиженный газ - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 30 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,79 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,79 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 30,99, а дизтопливо - в среднем 27,31 грн за литр.
В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO, составляет 27,61 грн за литр, А-95 - 28,48 грн за литр, А-95+ - 30,01 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,48 грн за литр.
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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 26,32 грн за литр, А-95 - 26,85, А-95+ - 27,33 грн за литр и дизтопливо - 24,67 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,97 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,64 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,17 грн на литр.
Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.