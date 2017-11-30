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АЗК Укрнафта, ANP та БРСМ підвищили ціни на скраплений газ - моніторинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 30 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 29,79 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,79 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 30,99, а дизпаливо — в середньому 27,31 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO, становить 27,61 грн за літр, А-95 — 28,48 грн за літр, А-95+ — 30,01 грн за літр. Середня вартість дизпалива сягає 26,48 грн за літр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 26,32 грн за літр, А-95 — 26,85, А-95+ — 27,33 грн за літр та дизпаливо — 24,67 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,97 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,64 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,17 грн на літр.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені у зростанні цін.

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