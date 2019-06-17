Азербайджанский газ из "Шах Дениз" достиг пределов Европы

“Газ с „Шах-Дениз“, который 23 января 2018 года поступил через грузино-турецкую границу в TANAP в исторический день — 15 июня 2019 года, в День национального спасения, был доставлен к европейской границе”, — говорится в сообщении.

Напомним, коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатического газопровода (TAP) в Европу начнутся во второй половине 2020 года.

Как сообщал УНН, Церемония введения в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), который входит в “Южный газовый коридор” и предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, прошла во вторник в городе Эскишехир.