Азербайджанський газ з “Шах Деніз” досяг меж Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Газ з азербайджанського родовища “Шах Деніз” 15 червня досягнув меж Греції. Про це повідомляє УНН з посилання на сторінку Socar у Facebook.
“Газ з „Шах-Деніз“, який 23 січня 2018 року надійшов через грузино-турецький кордон до TANAP в історичний день — 15 червня 2019 року в День національного порятунку був доставлений до європейського кордону”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, комерційні постачання азербайджанського газу по Транс-Адріатичного газопроводу (TAP) в Європу почнуться в другій половині 2020 року.
Як повідомляв УНН, Церемонія введення в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу (TANAP), що входить в “Південний газовий коридор” і призначеного для транспортування азербайджанського газу до Європи, пройшла у вівторок в місті Ескішехір.