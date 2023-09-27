Азербайджан заявил, что потерял в боях за Нагорный Карабах более 190 военных

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Киев. 27 сентября. УНН. В результате так называемых “антитеррористических мероприятий” проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года, погибли 192 военнослужащих, еще 511 военных получили ранения. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, среди погибших 180 являются военнослужащими министерства обороны Азербайджана, 12 – министерства внутренних дел.

«Кроме этого, во время антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один гражданский получил ранения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, для скорейшего оказания помощи раненым работают профессиональные медицинские бригады высокого уровня и принимаются все необходимые медицинские меры.

Напомним

Из Нагорного Карабаха в Республику Армения выехали 28 120 вынужденных переселенцев.

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