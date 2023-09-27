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Азербайджан заявив, що втратив у боях за Нагірний Карабах понад 190 військових

Київ • УНН

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Київ. 27 вересня. УНН. Внаслідок так званих “антитерористичних заходів” проведених Азербайджаном у Карабаському регіоні країни 19-20 вересня 2023 року, загинули 192 військовослужбовці, ще 511 військових отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, серед загиблих 180 є військовослужбовцями міністерства оборони Азербайджану, 12 – міністерства внутрішніх справ.

«Окрім цього, під час антитерористичних заходів загинув один цивільний, ще один цивільний отримав поранення», - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, для якнайшвидшого надання допомоги пораненим працюють професійні медичні бригади високого рівня та вживаються всі необхідні медичні заходи.

Нагадаємо

З Нагірного Карабаху в Республіку Вірменію виїхали 28 120 вимушених переселенців.

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