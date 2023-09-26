З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 28 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. З Нагірного Карабаху в Республіку Вірменію виїхали 28 120 вимушених переселенців. Про це пише УНН, посилаючись на заяву уряду Вірменії.
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“Станом на 20:00 годину, 26 вересня, з Нагірного Карабаху до Республіки Вірменія в'їхало 28 120 вимушених переселенців. Дані про реєстрацію 20 800 з них уже узагальнені, а потреби 7 320 осіб ще ідентифікуються”, — повідомила пресслужба уряду Вірменії.
Деталі
Згідно з даними керівництва Вірменії всіх, хто був змушений покинути свій дім у Нагірному Карбасі, і залишився без житла, буде забезпечено місцем проживання від уряду.
На сайті відомства також зазначено, що вони все ще продовжують реєструвати людей, яким необхідна допомога.
Станом на 20:00 26 вересня уряд Вірменії забезпечив житлом 253 вимушених переселенців. Їх розмістили наступним чином:
1 305 — у Сюніку;
700 — у Вайоц Дзорі;
833 — у Гегаркуніку;
268 — у Тавуші;
147 — в Армавірі.
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Нагадаємо
Етнічні вірмени з Нагірного Карабаху почали масово виїжджати автомобілями до Вірменії після того, як Азербайджан розгромив бойовиків сепаратистського регіону. Влада Карабаху повідомила, що 120 000 вірмен регіону не хочуть жити у складі Азербайджану через страх переслідувань та етнічних чисток.