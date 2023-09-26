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Активисты AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента

Активисты AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента

Киев • УНН

 • 259484 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Суверенная часть Азербайджана Карабах 30 лет была оккупирована совместными усилиями Армении и рф. В настоящее время Азербайджан восстанавливает суверенитет в анклаве. Однако, несмотря на течение времени и международное право, это вызывает отторжение у радикалов, не теряющих возможности настроить ЕС против Азербайджана.
В ответ активисты движения AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента. Об этом сообщил "5 канал", передает УНН.

Детали

Участники митинга скандировали: “Карабах” и “AZfront”. Они держали плакаты с лозунгами на английском и французском языках: “Карабах — это Азербайджан!”, “Карабах — международно признанная территория Азербайджана!”.

Помимо украинского флага на акции появились плакаты, подчеркивающие общность вызовов, с которыми сталкиваются два дружественных государства: “Азербайджан, как и Украина борется с сепаратизмом!”, “Сепаратизм в Украине, сепаратизм в Азербайджане — одно зло!”.

Эта мысль в течение последнего года многократно отмечалась центральными украинскими СМИ и крупными изданиями других стран Европы.

Еще в ноябре прошлого года Unian констатировал: “Так же, как в 2014-2022 гг. РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 гг. армянские вооруженные формирования оккупировали 20% территории Азербайджана”.

В декабре телеканал “Прямий” подчеркивал: “Азербайджан, как и Украина, стал жертвой агрессии. Ведь с 1991-го по 1993-й год Армения с помощью России оккупировала 20% территории Азербайджана. И даже после Второй Карабахской войны, которая произошла два года назад, Армения все еще контролирует треть Карабаха, который является территорией Азербайджана”. Тогда же 5-й канал добавлял: “Азербайджан, как и Украина, пытается искоренить сепаратизм, спровоцированный и поддерживаемый россией”.

Поздравляя азербайджанский народ с успешной контртеррористической операцией в Карабахе, основатель и гитарист одной из самых известных украинских рок-групп Green Grey, Андрей Яценко (Дизель), 20 сентября заявил: “У Азербайджана и Украины один враг, это — сепаратизм”.

Проукраинское движение AZfront, возникшее в течение последнего года вокруг одноименного Telegram-канала, спонсируется азербайджанскими коммерсантами, которые до российского вторжения имели бизнесы в Харькове и Днепре. С декабря прошлого года AZfront регулярно оказывает материальную помощь жителям Харьковской и Донецкой областей. Перед прошлым Новым годом в Харьков было доставлено 15 генераторов, приобретенных на средства, собранные более 170 подписчиками AZfront из Баку, Сумгаита и Гянджи. В феврале на таким же образом собранные деньги, был закуплен автотранспорт для волонтеров Харьковской области.

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