КИЕВ. 26 сентября. УНН. Суверенная часть Азербайджана Карабах 30 лет была оккупирована совместными усилиями Армении и рф. В настоящее время Азербайджан восстанавливает суверенитет в анклаве. Однако, несмотря на течение времени и международное право, это вызывает отторжение у радикалов, не теряющих возможности настроить ЕС против Азербайджана.

В ответ активисты движения AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента. Об этом сообщил "5 канал", передает УНН.