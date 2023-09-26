Активісти AZfront провели мітинг під секретаріатом Європарламенту

ukru
29 березня, 17:57 • 219699 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 285171 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 244880 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 281057 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 249565 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 191928 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 185129 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158875 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 489675 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174609 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 156001 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 164646 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 101635 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 122113 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 110993 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 344686 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 489655 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 529436 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 529846 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 432426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 156001 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 285143 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 161655 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 153605 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 125541 перегляди
Актуальне
Активісти AZfront провели мітинг під секретаріатом Європарламенту

Активісти AZfront провели мітинг під секретаріатом Європарламенту

Київ • УНН

 • 259488 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Суверенна частина Азербайджану Карабах 30 років була окупована спільними зусиллями Вірменії та рф. Нині ж Азербайджан відновлює суверенітет у анклаві. Однак, попри плин часу та міжнародне право, це викликає відторгнення у радикалів, які не втрачають нагоди налаштувати ЄС проти Азербайджану. У відповідь активісти руху AZfront провели мітинг під секретаріатом Європарламенту. Про це повідомив "5 канал", передає УНН.

Деталі

Учасники мітингу скандували: “Карабах” та “AZfront”. Вони тримали плакати з гаслами англійською та французькою мовами: “Карабах — це Азербайджан!”, “Карабах — міжнародно визнана територія Азербайджану!”.

Окрім українського прапора на акції з’явилися плакати, які підкреслюють спільність викликів, з якими стикаються дві дружні держави: “Азербайджан, як і Україна бореться із сепаратизмом!”, “Сепаратизм в Україні, сепаратизм в Азербайджані — одне зло!”.

Ця думка протягом останнього року багаторазово відзначалася центральними українськими ЗМІ та великими виданнями інших країн Європи.

Ще в листопаді минулого року Unian констатував: “Так само, як у 2014-2022 роках. РФ окупувала близько 20% території України, у 1991–1993 роках. вірменські збройні формування окупували 20% території Азербайджану”.

У грудні телеканал “Прямій” наголошував: “Азербайджан, як і Україна, став жертвою агресії. Адже з 1991 по 1993 рік Вірменія за допомогою Росії окупувала 20% території Азербайджану. І навіть після Другої Карабахської війни, яка сталася два роки тому, Вірменія все ще контролює третину Карабаху, який є територією Азербайджану. Тоді ж 5-й канал додавав: “Азербайджан, як і Україна, намагається викорінити сепаратизм, спровокований та підтримуваний Росією”.

Вітаючи азербайджанський народ з успішною контртерористичною операцією в Карабаху, засновник та гітарист одного з найвідоміших українських рок-гуртів Green Grey, Андрій Яценко (Дизель), 20 вересня заявив: “У Азербайджану та України один ворог, це — сепаратизм”.

Проукраїнський рух AZfront, що виник протягом останнього року навколо однойменного Telegram-каналу, спонсорується азербайджанськими комерсантами, які до російського вторгнення мали бізнеси у Харкові та Дніпрі. З грудня минулого року AZfront регулярно надає матеріальну допомогу мешканцям Харківської та Донецької областей. Перед минулим Новим роком до Харкова було доставлено 15 генераторів, придбаних коштом, зібраними понад 170 передплатниками AZfront з Баку, Сумгаїту та Гянджі. У лютому таким же чином зібрані гроші було закуплено автотранспорт для волонтерів Харківської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73