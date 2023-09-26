Активісти AZfront провели мітинг під секретаріатом Європарламенту

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Учасники мітингу скандували: “Карабах” та “AZfront”. Вони тримали плакати з гаслами англійською та французькою мовами: “Карабах — це Азербайджан!”, “Карабах — міжнародно визнана територія Азербайджану!”.

Окрім українського прапора на акції з’явилися плакати, які підкреслюють спільність викликів, з якими стикаються дві дружні держави: “Азербайджан, як і Україна бореться із сепаратизмом!”, “Сепаратизм в Україні, сепаратизм в Азербайджані — одне зло!”.

Ця думка протягом останнього року багаторазово відзначалася центральними українськими ЗМІ та великими виданнями інших країн Європи.

Ще в листопаді минулого року Unian констатував: “Так само, як у 2014-2022 роках. РФ окупувала близько 20% території України, у 1991–1993 роках. вірменські збройні формування окупували 20% території Азербайджану”.

У грудні телеканал “Прямій” наголошував: “Азербайджан, як і Україна, став жертвою агресії. Адже з 1991 по 1993 рік Вірменія за допомогою Росії окупувала 20% території Азербайджану. І навіть після Другої Карабахської війни, яка сталася два роки тому, Вірменія все ще контролює третину Карабаху, який є територією Азербайджану. Тоді ж 5-й канал додавав: “Азербайджан, як і Україна, намагається викорінити сепаратизм, спровокований та підтримуваний Росією”.

Вітаючи азербайджанський народ з успішною контртерористичною операцією в Карабаху, засновник та гітарист одного з найвідоміших українських рок-гуртів Green Grey, Андрій Яценко (Дизель), 20 вересня заявив: “У Азербайджану та України один ворог, це — сепаратизм”.

Проукраїнський рух AZfront, що виник протягом останнього року навколо однойменного Telegram-каналу, спонсорується азербайджанськими комерсантами, які до російського вторгнення мали бізнеси у Харкові та Дніпрі. З грудня минулого року AZfront регулярно надає матеріальну допомогу мешканцям Харківської та Донецької областей. Перед минулим Новим роком до Харкова було доставлено 15 генераторів, придбаних коштом, зібраними понад 170 передплатниками AZfront з Баку, Сумгаїту та Гянджі. У лютому таким же чином зібрані гроші було закуплено автотранспорт для волонтерів Харківської області.