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Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 28 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Из Нагорного Карабаха в Республику Армению въехали 28 120 вынужденных переселенца. Об этом пишет УНН, ссылаясь на заявление правительства Армении.

Цитата

“По состоянию на 20:00 часов, 26 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 28 120 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 20 800 из них уже обобщены, а потребности 7 320 лиц еще идентифицируются”, — сообщила пресс-служба правительства Армении.

Детали

Согласно данным руководства Армении всех, кто был вынужден покинуть свой дом в Нагорном Карбахе, и остался без жилья, будет обеспечен местом жительства от правительства.

На сайте ведомства также указано, что они всё ещё продолжают регистрировать людей, которым необходима помощь.

По состоянию на 20:00 26 сентября правительство обеспечило жильём 253 вынужденных переселенца. Их разместили следующим образом:

1 305 — в Сюнике;
700 — в Вайоц Дзоре;
833 — в Гегаркунике;
268 — в Тавуше;
147 — в Армавире.

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Напомним

Этнические армяне из Нагорного Карабаха начали массово выезжать на автомобилях в Армению после того, как Азербайджан разгромил боевиков сепаратистского региона. Власти Карабаха сообщили, что 120 000 армян региона не хотят жить в составе Азербайджана из-за страха преследований и этнических чисток.

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