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Axios узнал детали телефонного разговора Нетаньяху и Зеленского: касаются голосования в ООН и военной помощи

Axios узнал детали телефонного разговора Нетаньяху и Зеленского: касаются голосования в ООН и военной помощи

Киев • УНН

 • 1156665 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 31 декабря, якобы попросил поддержки Украины в ООН. В ответ Зеленский якобы призвал Израиль оказать военную помощь Киеву. Об этом изданию Axios сообщили украинские и израильские чиновники, передает УНН.

Детали

По данным издания, Нетаньяху якобы попросил Зеленского проголосовать против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей Международный суд дать правовой вывод относительно "последствий израильской оккупации палестинских территорий". По словам украинского чиновника, Украина проголосовала за резолюцию во время голосования в комитете ООН, но не присутствовала на голосовании Генассамблеи в пятницу, "чтобы дать шанс отношениям с Нетаньяху".

Он добавил, что во время разговора с Нетаньяху Зеленский сказал, что хотел услышать, как новое правительство Израиля изменит свою политику и предоставит Украине системы защиты от российских атак. Украинский чиновник отметил, что премьер не дал никаких обещаний, при этом сказал, что готов обсудить запросы Киева в будущем.

Контекст

31 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали "за", 24  – "против", и 53 страны воздержались. Согласно документу, Международный суд должен подготовить консультативное заключение, которое должно касаться правовой оценки действий Израиля относительно палестинских территорий.

Также издание указывает, что после голосования в комитете представители МИД Израиля вызвали украинского посла "на жесткий разговор".

Напомним

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры и поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность Премьер-министра Израиля.

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