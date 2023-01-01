Axios дізнався деталі телефонної розмови Нетаньягу і Зеленського: стосуються голосування в ООН і військової допомоги

ukru
19:27 • 3243 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 31057 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84251 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136053 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160651 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336250 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216881 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192784 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 322967 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458807 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
90 %
748 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 190764 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197159 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 146820 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109820 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71604 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336250 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 322967 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 541932 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673269 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71604 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109820 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197159 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224018 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216909 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Axios дізнався деталі телефонної розмови Нетаньягу і Зеленського: стосуються голосування в ООН і військової допомоги

Axios дізнався деталі телефонної розмови Нетаньягу і Зеленського: стосуються голосування в ООН і військової допомоги

Київ • УНН

 • 1156671 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю, 31 грудня, нібито попросив підтримки України в ООН. У відповідь Зеленський нібито закликав Ізраїль надати військову допомогу Києву. Про це виданню Axios повідомили українські та ізраїльські чиновники, передає УНН.

Деталі

За даними видання, Нетаньягу нібито попросив Зеленського проголосувати проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає Міжнародний суд винести правовий висновок щодо "наслідків ізраїльської окупації палестинських територій". За словами українського чиновника, Україна проголосувала за резолюцію під час голосування в комітеті ООН, але не була присутня на голосуванні Генасамблеї у п'ятницю, "щоб дати шанс відносинам з Нетаньягу".

Він додав, що під час розмови з Нетаньягу Зеленський сказав, що хотів почути, як новий уряд Ізраїлю змінить свою політику та надасть Україні системи захисту від російських атак. Український чиновник зауважив, що прем'єр не дав жодних обіцянок, натомість сказав, що готовий обговорити запити Києва у майбутньому.

Контекст

31 грудня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію: 87 країн проголосували "за", 24  - "проти", і 53 країни утрималися. Згідно з документом, Міжнародний суд має підготувати консультативний висновок, який має стосуватися правової оцінки дій Ізраїлю щодо палестинських територій.

Також видання вказує, що після голосування в комітеті представники МЗС Ізраїлю "були розлючені" та викликали українського посла "на жорстку розмову".

Нагадаємо

31 грудня президент України Володимир Зеленський провів перемовини і привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52