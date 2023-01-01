Axios дізнався деталі телефонної розмови Нетаньягу і Зеленського: стосуються голосування в ООН і військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю, 31 грудня, нібито попросив підтримки України в ООН. У відповідь Зеленський нібито закликав Ізраїль надати військову допомогу Києву. Про це виданню Axios повідомили українські та ізраїльські чиновники, передає УНН.
Деталі
За даними видання, Нетаньягу нібито попросив Зеленського проголосувати проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає Міжнародний суд винести правовий висновок щодо "наслідків ізраїльської окупації палестинських територій". За словами українського чиновника, Україна проголосувала за резолюцію під час голосування в комітеті ООН, але не була присутня на голосуванні Генасамблеї у п'ятницю, "щоб дати шанс відносинам з Нетаньягу".
Він додав, що під час розмови з Нетаньягу Зеленський сказав, що хотів почути, як новий уряд Ізраїлю змінить свою політику та надасть Україні системи захисту від російських атак. Український чиновник зауважив, що прем'єр не дав жодних обіцянок, натомість сказав, що готовий обговорити запити Києва у майбутньому.
Контекст
31 грудня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію: 87 країн проголосували "за", 24 - "проти", і 53 країни утрималися. Згідно з документом, Міжнародний суд має підготувати консультативний висновок, який має стосуватися правової оцінки дій Ізраїлю щодо палестинських територій.
Також видання вказує, що після голосування в комітеті представники МЗС Ізраїлю "були розлючені" та викликали українського посла "на жорстку розмову".
Нагадаємо
31 грудня президент України Володимир Зеленський провів перемовини і привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю.