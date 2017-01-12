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Автором отчета о "компромате" на Д.Трампа назвали британского экс-шпиона К.Стила

Автором отчета о "компромате" на Д.Трампа назвали британского экс-шпиона К.Стила

Киев • УНН

 • 9013 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Автором отчета о "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщает Reuters, передает УНН.

Как отмечает издание, К.Стил был нанят фирмой политических исследований в Вашингтоне, округ Колумбия. Он якобы собирал информацию о Д.Трампе по просьбе неустановленных республиканцев, которые хотели остановить номинирование Д.Трампа на выборах от Республиканской партии, пишет издание.

Отмечается, что бывшие британские чиновники разведки сообщили, что К.Стил провел несколько лет, работая под дипломатическим прикрытием на службу, известную как МИ-6. Он якобы работал в России, в Париже и в министерстве иностранных дел и по делам содружества в Лондоне.

Также указано, что К.Стил якобы имел дела с ФБР и впоследствии разорвал с ведомством контакты.

Со ссылкой на источники издание сообщает, что ФБР начало предварительное расследование относительно возможных связей Д.Трампа и его окружения с Россией, которые якобы были основаны частично на отчетах К.Стила.

Однако Бюро, как сообщается, за несколько недель до выборов не стало заниматься расследованием, чтобы избежать вмешательства в голосовании. Источники сообщили, что К.Стил разочаровался и прекратил дела с ФБР, где, по его мнению, якобы не исследовали серьезно материалы, которые он предоставлял.

Как добавляет издание, отчеты К.Стила распространяются уже на протяжении нескольких месяцев среди средств массовой информации, но ни новостные организации, ни правоохранительные органы не смогли подтвердить их.

Также сообщается, что в настоящее время, по данным близких к К.Стилу людей, он не доступен для комментариев.

Напомним, руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа со свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, которая дискредитирует избранного президента США.

 

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