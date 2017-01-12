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Автором звіту про "компромат" на Д.Трампа назвали британського екс-шпигуна К.Стіла

Автором звіту про "компромат" на Д.Трампа назвали британського екс-шпигуна К.Стіла

Київ • УНН

 • 9013 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Автором звіту про "компромат" на обраного президента США Дональда Трампа назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла. Про це з посиланням знайомих з ситуацією людей повідомляє Reuters, передає УНН.

Як зазначає видання, К.Стіл був найнятий фірмою політичних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія. Він нібито збирав інформацію щодо Д.Трампа на прохання невстановлених республіканців, які хотіли зупинити номінування Д.Трампа на виборах від Республіканської партії, пише видання.

Наголошується, що колишні британські чиновники розвідки повідомили, що К.Стіл провів кілька років, працюючи під дипломатичним прикриттям на службу, відому як MI-6. Він нібито працював у Росії, в Парижі та в міністерстві закордонних справ і у справах співдружності в Лондоні.

Також вказано, що К.Стіл нібито мав справи з ФБР і згодом розірвав з відомством контакти.

З посиланням на джерела видання повідомляє, що ФБР почало попередні розслідування щодо можливих зв'язків Д.Трампа і його оточення з Росією, які нібито були засновані частково на звітах К.Стіла.

Проте Бюро, як повідомляється, за декілька тижнів до виборів не стало займатися розслідуванням, щоб уникнути втручання в голосування. Джерела повідомили, що К.Стіл розчарувався і припинив справи з ФБР, де, на його думку, нібито не досліджували серйозно матеріали, які він надавав.

Як додає видання, звіти К.Стіла поширюються вже протягом декількох місяців серед засобів масової інформації, але ні новинні організації, ні правоохоронні органи не змогли підтвердити їх.

Також повідомляється, що наразі, з даними близьких до К.Стіла людей, він не доступний для коментарів.

Нагадаємо, керівники американських розвідувальних служб на проведеному спецбрифінгу в Нью-Йорку ознайомили Дональда Трампа зі свідченнями наявності у російських спецслужб інформації особистого та фінансового характеру, що дискредитує обраного президента США.

 

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