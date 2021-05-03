Автора хет-трика из состава "Динамо" назван лучшим игроком тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24-го тура УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.
Детали
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский, которому отдали голоса все респонденты.
В состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский, Виктор Грачев.
Отметим также, что всеукраинское объединение тренеров по футболу провело анализ итогов очередного тура и назвало Сергея Лавриненко с “Ингула” лучшим наставником.
Напомним
Первый хет-трик в карьере Буяльского принес “Динамо” победу над “Ворсклой”.