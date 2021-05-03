Автора хет-трику зі складу "Динамо" названо найкращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 24-го туру УПЛ, передає УНН з посиланням на прес-службу ліги.
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За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський, якому віддали голоси всі респонденти.
До складу експертної ради увійшли: Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Віктор Грачов.
Відзначимо також, що всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу провело аналіз підсумків чергового туру та назвало Сергія Лавриненка із “Інгульця” найкращим наставником.
Нагадаємо
Перший хет-трик у кар’єрі Буяльського приніс “Динамо” перемогу над “Ворсклою”.