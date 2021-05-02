Перший хет-трик у кар'єрі Буяльського приніс "Динамо" перемогу над "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У рамках 24-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" завітало в гості до полтавської "Ворскли", повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Деталі
Для сьогоднішнього капітана "Динамо" матч із "Ворсклою" став знаковим – Віталій Буяльський оформив перший хет-трик у своїй кар’єрі. Крім нього у воротах полтавчан відзначилися Родрігес та Сідклей. Гол-престижу у "Ворскли" забив Кулач – 1:5.
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"Більше задоволений нашим футболом. Я не переймаюся щодо голів. Мені не важливо, хто забиває. Головне, щоб команда вигравала, тому більше радий за команду. Але мені приємно. Перший хет-трик у кар'єрі. Сподіваюся, не останній", - наголосив Буяльський.
Доповнення
Кияни вирушали до Полтави вже в статусі чемпіонів України сезону 2020/21, достроково завоювавши золоті медалі після перемоги в минулому турі над "Інгульцем". Наразі "Динамо" набрало 61 бал. "Ворскла" йде 6-ю – 37.