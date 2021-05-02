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Первый хет-трик в карьере Буяльского принес "Динамо" победу над "Ворсклой"

Первый хет-трик в карьере Буяльского принес "Динамо" победу над "Ворсклой"

Киев  •  УНН

 • 24666 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В рамках 24-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" пришло в гости к полтавской "Ворсклы", сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Детали

Для сегодняшнего капитана “Динамо” матч с “Ворсклой” стал знаковым — Виталий Буяльский оформил первый хет-трик в своей карьере. Кроме него в воротах полтавчан отличились Родригес и Сидклей. Гол-престижа у “Ворсклы” забил Кулач — 1:5.

Цитата

“Более доволен нашим футболом. Я не переживаю по главам. Мне не важно, кто забивает. Главное, чтобы команда выигрывала, поэтому больше рад за команду. Но мне приятно. Первый хет-трик в карьере. Надеюсь, не последний”, — подчеркнул Буяльский.

Дополнение

Киевляне отправились в Полтаву уже в статусе чемпионов Украины сезона 2020/21, досрочно завоевав золотые медали после победы в прошлом туре над “Ингула”. Сейчас “Динамо” набрало 61 балл. “Ворскла” идет 6-й — 37.

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