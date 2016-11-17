Автомобиль взорвался на свадьбе в Ираке, 12 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ираке в результате взрыва автомобиля погибли 12 человек и еще 35 были ранены, передает УНН со ссылкой на Reuters.
СМИ, цитируя сообщение полиции, отмечает, что в суннитском городе к западу от Багдада на свадьбе произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.
Согласно данным полиции, целью атаки были региональные чиновники, которые выступают против боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые присутствовали на свадьбе.