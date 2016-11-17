Автомобіль вибухнув на весіллі в Іраку, 12 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Іраку у результаті вибуху автомобіля загинули 12 осіб і ще 35 були поранені, передає УНН із посиланням на Reuters.
ЗМІ, цитуючи повідомлення полції, відзначає, що в сунітському місті на захід від Багдада на весіллі стався вибух начиненого вибухівкою автомобіля.
Згідно з даними поліції, метою атаки були регіональні чиновники, які виступають проти бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”, які були присутні на весіллі.