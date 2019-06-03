Автомобиль на Буковине насмерть сбил 12-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Черновицкой области 21-летний водитель автомобиля Renault Laguna сбил насмерть 12-летнюю девочку, которая шла по обочине. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в области.
Отмечается, что смертельное ДТП произошло 31 мая в селе Маморница Вама.
"Полицейские установили, что 21-летний водитель Renault Laguna не справился с управлением и допустил наезд на 12-летнюю местную жительницу. Предварительно, водитель превысил разрешенный скоростной режим и во время резкого торможения иномарку занесло на обочину, где в это время находилась девочка-пешеход. После наезда на ребенка машина съехала в кювет. В результате полученных в ДТП телесных повреждений, потерпевшая погибла на месте происшествия", - сказали в полиции.
Также, результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии.
Кроме того, в пресс-службе полиции Черновицкой области сообщили, что открыли уголовное производство по этому факту.
"Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами ред.) УК Украины", - указали в полиции.
Напомним, в Гайсине 78-летний водитель автомобиля Opel Insignia на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку.