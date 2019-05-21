Пенсіонер збив школярку на пішохідному переході, дитина в реанімації

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Гайсині 78-річний водій автомобіля Opel Insignia на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку. Дитина у важкому стані без свідомості знаходиться у реанімації. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області, передає УНН.

Зазначається, що аварія сталась близько 18:00 на вулиці 1-го Травня.

На нерегульованому пішохідному переході 78-річний водій Opel Insignia допустив наїзд на 12-річну дівчинку.

Від удару дитину відкинуло на зустрічну смугу руху, де вона потрапила під колеса Toyota Camry. За словами літнього водія, його засліпило сонце, і він не побачив дитину на дорозі.

Каретою швидкої допомоги дівчинку з відкритою черепно-мозковою травмою, множинними ранами голови та переломом гомілки госпіталізовано у реанімаційне відділення Гайсинської лікарні.

Водії освідувані, вони тверезі. Поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами), за що передбачено до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, жінка за кермом BMW насмерть збила 7-річного хлопчика.

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