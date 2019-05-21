Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе, ребенок в реанимации

Отмечается, что авария произошла около 18:00 на улице 1-го Мая.

На нерегулируемом пешеходном переходе 78-летний водитель Opel Insignia допустил наезд на 12-летнюю девочку.

От удара ребенка отбросило на встречную полосу движения, где она попала под колеса Toyota Camry. По словам пожилого водителя, его ослепило солнце, и он не увидел ребенка на дороге.

Каретой скорой помощи девочку с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ранами головы и переломом голени госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской больницы.

Водители опрошли освидетельствование, они трезвые. Полицией начато уголовное производство в соответствии со ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным и средствами), за что предусмотрено до 8 лет заключения.

Напомним, женщина за рулем BMW насмерть сбила 7-летнего мальчика.