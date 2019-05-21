Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе, ребенок в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Гайсине 78-летний водитель автомобиля Opel Insignia на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии без сознания находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, передает УНН.
Отмечается, что авария произошла около 18:00 на улице 1-го Мая.
На нерегулируемом пешеходном переходе 78-летний водитель Opel Insignia допустил наезд на 12-летнюю девочку.
От удара ребенка отбросило на встречную полосу движения, где она попала под колеса Toyota Camry. По словам пожилого водителя, его ослепило солнце, и он не увидел ребенка на дороге.
Каретой скорой помощи девочку с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ранами головы и переломом голени госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской больницы.
Водители опрошли освидетельствование, они трезвые. Полицией начато уголовное производство в соответствии со ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным и средствами), за что предусмотрено до 8 лет заключения.
Напомним, женщина за рулем BMW насмерть сбила 7-летнего мальчика.