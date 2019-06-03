Автомобіль на Буковині на смерть збив 12-річну дівчинку

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Чернівецькій області 21-річний водій автомобіля Renault Laguna збив на смерть 12-річну дівчинку, яка йшла по узбіччю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУНП в області.