Автомобіль на Буковині на смерть збив 12-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Чернівецькій області 21-річний водій автомобіля Renault Laguna збив на смерть 12-річну дівчинку, яка йшла по узбіччю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУНП в області.
Зазначається, що смертельна ДТП сталася 31 травня у селі Маморниця Вама.
"Поліцейські встановили, що 21-річний водій Renault Laguna не впорався з керуванням і допустив наїзд на 12-річну місцеву жительку. Попередньо, водій перевищив дозволений швидкісний режим і під час різкого гальмування іномарку занесло на узбіччя, де в цей час перебувала дівчинка-пішохід. Після наїзду на дитину автівка з’їхала у кювет. Внаслідок отриманих під час ДТП тілесних ушкоджень, потерпіла загинула на місці пригоди", - сказали у поліції.
Також, результати медичного освідчення показали, що водій керував автомобілем у тверезому стані.
Окрім того, у прес-службі поліції Чернівецької області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за цим фактом.
"Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами –ред.) КК України", - вказали у поліції.
Нагадаємо, у Гайсині 78-річний водій автомобіля Opel Insignia на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку.