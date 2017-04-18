Автобус перевернулся в Мариуполе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13993 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74363 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137921 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110177 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112228 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109702 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня около 9:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Mercedes и другого транспортного средства, который скрылся с места аварии. Об этом сообщили УНН в патрульной полиции Мариуполя.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 26-летний водитель автобуса Mercedes двигался по улице Таганрогской в сторону центра города.

В результате происшествия никто не пострадал.

Свидетели сообщили полицейским, что Mercedes перевернулся прямо посреди проезжей части в результате столкновения с легковым автомобилем и указали марку и приметы пропавшей машины.

Патрульные начали оперативно-розыскные действия, однако уже через полчаса, в полицию обратился мужчина, который сообщил о завладении его автомобилем. Гражданин отметил именно то авто, которое разыскивали патрульные по подозрению в участии в ДТП и исчезновении с места происшествия.

Вскоре инспекторы обнаружили разыскиваемый Daewoo Lanos на перекрестке улицы Седова и Межевой. Автомобиль был поврежден, с явными признаками участия в ДТП.

Объективных данных и доказательств того, кто находился за рулем автомобиля во время аварии пока нет, поэтому установить личность, которая управляла транспортным средством пока не удалось.

Поэтому установлением деталей дела занимаются следователи.

Напомним, пять человек погибли в результате ДТП в с.Каменка Олевского района Житомирской области 17 апреля.

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