Автобус перевернулся в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня около 9:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Mercedes и другого транспортного средства, который скрылся с места аварии. Об этом сообщили УНН в патрульной полиции Мариуполя.
На месте происшествия полицейские выяснили, что 26-летний водитель автобуса Mercedes двигался по улице Таганрогской в сторону центра города.
В результате происшествия никто не пострадал.
Свидетели сообщили полицейским, что Mercedes перевернулся прямо посреди проезжей части в результате столкновения с легковым автомобилем и указали марку и приметы пропавшей машины.
Патрульные начали оперативно-розыскные действия, однако уже через полчаса, в полицию обратился мужчина, который сообщил о завладении его автомобилем. Гражданин отметил именно то авто, которое разыскивали патрульные по подозрению в участии в ДТП и исчезновении с места происшествия.
Вскоре инспекторы обнаружили разыскиваемый Daewoo Lanos на перекрестке улицы Седова и Межевой. Автомобиль был поврежден, с явными признаками участия в ДТП.
Объективных данных и доказательств того, кто находился за рулем автомобиля во время аварии пока нет, поэтому установить личность, которая управляла транспортным средством пока не удалось.
Поэтому установлением деталей дела занимаются следователи.
Напомним, пять человек погибли в результате ДТП в с.Каменка Олевского района Житомирской области 17 апреля.