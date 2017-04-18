Автобус перевернувся в Маріуполі

На місці події поліцейські з’ясували, що 26-річний водій автобуса Mercedes рухався по вулиці Таганрозькій у бік центра міста.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Свідки повідомили поліцейським, що Mercedes перевернувся просто посеред проїжджої частини в результаті зіткнення з легковим автомобілем та зазначили марку та прикмети зниклої автівки.

Патрульні розпочали оперативно-розшукові дії, однак вже за півгодини, до поліції звернувся чоловік, який повідомив про заволодіння його автомобілем. Громадянин зазначив саме те авто, яке розшукували патрульні за підозрою в участі у ДТП та зникненні з місця пригоди.

Незабаром, інспектори виявили розшукуваний Daewoo Lanos на перехресті вулиці Сєдова та Межової. Автомобіль був пошкоджений, з явними ознаками участі в ДТП.

Об’єктивних даних та доказів щодо того, хто перебував за кермом автомобіля під час аварії наразі відсутні, тож встановити особу, яка керувала транспортним засобом поки не вдалось.

Тож встановленням деталей справи займаються слідчі.

Нагадаємо, п’ятеро людей загинуло внаслідок ДТП поблизу с.Кам’янка Олевського району Житомирської області 17 квітня.