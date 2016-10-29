Авто в Запорожской области сбило пешехода
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера, 28 октября, вечером в Шевченковском районе Запорожской области, возле АЗС на трассе Харьков - Симферополь, легковой автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Пострадавший в возрасте примерно 70 лет, находится в мозговой коме. Также у мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, головного мозга, перелом ребер, закрытую травму живота и шок.
Личность пострадавшего установить не удалось.
Напомним, вечером 27 октября авто насмерть сбило велосипедистку в Запорожье.