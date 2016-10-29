Авто на Запоріжжі збило пішохода
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора, 28 жовтня, ввечері у Шевченківському районі Запоріжжя, біля АЗС на трасі Харків — Сімферополь, легкове авто збило пішохода. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Постраждалий, віком приблизно 70-ти років, перебуває у мозковій комі. Також у чоловіка діагностували забій грудної клітки, головного мозку, перелом ребер, закриту травму живота та шок.
Особу постраждалого встановити не вдалося.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня авто насмерть збило велосипедистку на Запоріжжі.