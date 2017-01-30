Австрии удалось избежать досрочных выборов

Вице-канцлер страны Райнгольд Миттерленер сообщил, что в результате пятидневных переговоров коалиционным партнерам - Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и консервативной Австрийской народной партии (АНП) - удалось договориться о программе работы на следующие 18 месяцев - до осени 2018 года, когда в стране запланированы очередные выборы в двухпалатный австрийский парламент.

Он не указал деталей программы, однако отметил, что она является "достаточно широкой и хорошей".

Как отмечается, федеральный канцлер Кристиан Керн по результатам договоренностей отметил, что "у нас есть фундамент, с опорой на который правительство сможет хорошо выполнять свою работу в ближайшие 18 месяцев".

Также указано, что среди пунктов новой программы - сокращение дополнительных расходов по заработной плате для предприятий, создающих новые рабочие места, введение квот для женщин в наблюдательных советах частных компаний, бесплатное пользование планшетными и портативными компьютерами для школьников, усиление критериев отбора студентов для университетов и введение для искателей убежища так называемого интеграционного года с обязательным трудоустройством на этот период.

Австрийская коалиция в составе СДПА и АНП, которая действует с 2013 года, оказалась в серьезном кризисе после ультиматума федерального канцлера Кристиана Керна (СДПА), который 25 января угрожал прекратить сотрудничество с партнерами по коалиции, если стороны не смогут создать предпосылок для конструктивного диалога.

Если бы коалиция в Австрии развалилась, страну ждали бы досрочные парламентские выборы, на которых, если верить опросам социологов, первое место могли бы получить правые популисты из Австрийской партии свободы, представитель которой - Норберт Гофер - почти выиграл президентские выборы в стране в прошлом году.