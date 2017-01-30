Австрії вдалося уникнути дострокових виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Дві партії, які формують широку коаліцію в Австрії, домовилися щодо подальшої спільної роботи і таким чином врятували коаліцію. Якби цього не сталося, у країні відбулися б дострокові вибори, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Віце-канцлер країни Райнгольд Міттерленер повідомив, що в результаті п'ятиденних переговорів коаліційним партнерам - Соціал-демократичній партії Австрії (СДПА) і консервативній Австрійській народній партії (АНП) - вдалося домовитися про програму роботи на наступні 18 місяців - до осені 2018 року, коли в країні заплановані чергові вибори в двопалатний австрійський парламент.
Він не вказав деталей програми, проте зазначив, що вона є "доволі широкою та гарною".
Як зазначається, федеральний канцлер Крістіан Керн за результатами домовленостей зазначив, що "у нас є фундамент, з опорою на який уряд зможе добре виконувати свою роботу в найближчі 18 місяців".
Також вказано, що серед пунктів нової програми - скорочення додаткових витрат із заробітної плати для підприємств, які створюють нові робочі місця, запровадження квот для жінок у наглядових радах приватних компаній, безплатне користування планшетними і портативними комп'ютерами для школярів, посилення критеріїв відбору студентів для університетів і запровадження для шукачів притулку так званого інтеграційного року з обов'язковим працевлаштуванням на цей період.
Австрійська коаліція в складі СДПА і АНП, яка діє з 2013 року, опинилась в серйозній кризі після ультиматуму федерального канцлера Крістіана Керна (СДПА), який 25 січня погрожував припинити співпрацю з партнерами у коаліції, якщо сторони не зможуть створити передумов для конструктивного діалогу.
Якби коаліція в Австрії розвалилася, країну б чекали дострокові парламентські вибори, на яких, якщо вірити опитуванням соціологів, перше місце могли б здобути праві популісти з Австрійської партії свободи, представник якої - Норберт Гофер - мало не виграв президентські вибори в країні минулого року.