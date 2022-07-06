Австрия выводит "Газпром" из крупнейшего газового хранилища в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Австрия начала процесс вывода российского энергетического гиганта "Газпром" из крупнейшего газового хранилища страны в Зальцбурге. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
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Как заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер, решение приняли из-за систематического незаполнения "Газпромом" своей части мощностей.
"Если потребители не хранят (газ – ред.), то мощности нужно передать другим. Это критическая инфраструктура. Она нам нужна сейчас в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищами "Хайдах", – сказала она.
Детали
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что хранилище будет предоставлено другим энергетическим компаниям. Австрия тоже будет им пользоваться.
До войны в Украине Австрия получала около 80% газа из россии, однако после 24 февраля страна обвиняет кремль в использовании поставок как "оружия" и ищет альтернативы.
Напомним
Правительство Австрии договорилось о переоборудовании резервной газовой электростанции, чтобы она могла производить электроэнергию из угля на фоне перекрытия газа россией.