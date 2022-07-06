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Австрія виводить "Газпром" з найбільшого газового сховища у країні

Австрія виводить "Газпром" з найбільшого газового сховища у країні

Київ • УНН

 • 109456 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Австрія почала процес виведення російського енергетичного гіганта "Газпром" з найбільшого газового сховища країни у Зальцбургу. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

Як заявила міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер, рішення ухвалили через систематичне незаповнення "Газпромом" своєї частини потужностей.

"Якщо споживачі не зберігають (газ – ред.), то потужності потрібно передати іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" і його сховищами "Гайдах", - сказала вона.

Деталі

Канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що сховище буде надано іншим енергетичним компаніям. Австрія теж ним користуватиметься.

До війни в Україні Австрія отримувала близько 80% газу з росії, проте після 24 лютого країна звинувачує кремль у використанні поставок як "зброї", і шукає альтернативи. 

Нагадаємо

Уряд Австрії домовився про переобладнання резервної газової електростанції, щоб вона могла виробляти електроенергію з вугілля на тлі перекриття газу росією.

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