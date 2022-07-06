Австрія виводить "Газпром" з найбільшого газового сховища у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Австрія почала процес виведення російського енергетичного гіганта "Газпром" з найбільшого газового сховища країни у Зальцбургу. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
Цитата
Як заявила міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер, рішення ухвалили через систематичне незаповнення "Газпромом" своєї частини потужностей.
"Якщо споживачі не зберігають (газ – ред.), то потужності потрібно передати іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" і його сховищами "Гайдах", - сказала вона.
Деталі
Канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що сховище буде надано іншим енергетичним компаніям. Австрія теж ним користуватиметься.
До війни в Україні Австрія отримувала близько 80% газу з росії, проте після 24 лютого країна звинувачує кремль у використанні поставок як "зброї", і шукає альтернативи.
Нагадаємо
Уряд Австрії домовився про переобладнання резервної газової електростанції, щоб вона могла виробляти електроенергію з вугілля на тлі перекриття газу росією.