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Австрія відроджує вугільну енергетику на тлі перекриття газу росією

Австрія відроджує вугільну енергетику на тлі перекриття газу росією

Київ • УНН

 • 165307 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд Австрії у неділю домовився з енергокомпанією Verbund про переобладнання резервної газової електростанції, щоб вона могла виробляти електроенергію з вугілля, якщо обмеження постачання газу з росії призведе до надзвичайної ситуації в галузі енергетики, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На рішення, ухвалене "невеликим антикризовим кабінетом" на чолі з канцлером Карлом Нехаммером, пішли після того, як сусідня Німеччина оголосила про заходи щодо вирішення проблеми скорочення постачання російського газу, включаючи посилення залежності від вугільних електростанцій.

В офісі Нехаммера повідомили, що державна комунальна компанія Verbund погодилася перевести електростанцію Меллах у південній Штирії, яка була закрита, знову на використання вугілля. Це була остання вугільна електростанція в Австрії, перш ніж її переобладнали на газову для використання в разі потреби.

"Федеральний уряд та енергетична група Verbund домовилися переобладнати районну теплоелектростанцію в Меллаху (Штирія), яка наразі закрита, щоб у разі надзвичайної ситуації вона знову могла виробляти електроенергію з вугілля (не газу)", — йдеться у повідомленні офісу Нехаммера.

Там додається, що уряд країни вивчає подальші заходи щодо диверсифікації постачання газу з метою зниження залежності від постачання з росії.

Доповнення

Залежність Європейського Союзу від російського газу та ризик того, що москва може скоротити постачання у відповідь на економічні санкції, введені після її вторгнення в Україну, стали головним болем для блоку, спонукаючи його нарощувати запаси та шукати альтернативні джерела постачання.

Австрія отримує 80% свого газу з росії, і після війни в Україні вона щосили намагається знайти альтернативних постачальників.

Минулого тижня Австрія повідомила про скорочення постачання газу від російського "Газпрому".

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