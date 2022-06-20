Австрия возрождает угольную энергетику на фоне перекрытия газа россией

КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство Австрии в воскресенье договорилось с энергокомпанией Verbund о переоборудовании резервной газовой электростанции, чтобы она могла производить электроэнергию из угля, если ограничения поставок газа из россии приведет к чрезвычайной ситуации в области энергетики, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.