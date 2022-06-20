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Австрия возрождает угольную энергетику на фоне перекрытия газа россией

Австрия возрождает угольную энергетику на фоне перекрытия газа россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство Австрии в воскресенье договорилось с энергокомпанией Verbund о переоборудовании резервной газовой электростанции, чтобы она могла производить электроэнергию из угля, если ограничения поставок газа из россии приведет к чрезвычайной ситуации в области энергетики, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На решения, принятые "небольшим антикризисным кабинетом" во главе с канцлером Карлом Нехаммером, пошли после того, как соседняя Германия объявила о мерах по решению проблемы сокращения поставок российского газа, включая усиление зависимости от угольных электростанций.

В офисе Нехаммера сообщили, что государственная коммунальная компания Verbund согласилась перевести электростанцию ​​Меллах в южной Штирии, которая была закрыта, опять на использования угля. Это была последняя угольная электростанция в Австрии, прежде чем ее переоборудовали в газовую, для использования в случае необходимости.

"Федеральное правительство и энергетическая группа Verbund договорились переоборудовать районную теплоэлектростанцию ​​в Меллахе (Штирия), которая в настоящее время закрыта, чтобы в случае чрезвычайной ситуации она снова могла производить электроэнергию из угля (не газа)", — говорится в сообщении офиса Нехаммера.

Там добавляется, что правительство страны изучает дальнейшие меры по диверсификации поставок газа с целью снижения зависимости от поставок из россии.

Дополнение

Зависимость Европейского Союза от российского газа и риск того, что москва может сократить поставки в ответ на экономические санкции, введенные после ее вторжения в Украину, стали головной болью для блока, побуждая его наращивать запасы и искать альтернативные источники поставок.

Австрия получает 80% своего газа из россии, и после войны в Украине она изо всех сил пытается найти альтернативных поставщиков.

На прошлой неделе Австрия сообщила о сокращении поставок газа от российского "Газпрома".

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