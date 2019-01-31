Австрия назначила 15 новых послов, в том числе и в Украине
Киев • УНН
КИЇВ. 31 января. УНН. На этой неделе Совет министров Австрии принял решение назначить новых австрийских дипломатов во главе 15 посольств Австрии по всему миру, передаёт УНН со ссылкой на Vidobona.
Так, Советом было предложено поручить послу Герноту Пфандлеру должность во главе посольства Австрии в Киеве.
Кроме того, были назначены послы в Турции, Греции, Судане, Австралии, ряде стран Западной Африки, Люксембурге, Косово, Македонии, Эстонии, Израиле, Ливии, миссии при ООН, в США и Хорватии.
Как сообщал УНН, в Австрии объявили 2019-й годом украинской культуры, чего Украина добивалась несколько лет подряд.