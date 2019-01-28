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В Австрии 2019-й объявили годом украинской культуры

В Австрии 2019-й объявили годом украинской культуры

Киев  •  УНН

 • 17354 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Австрии объявили 2019-й годом украинской культуры, чего Украина добивалась несколько лет подряд. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"Мы несколько лет добивались провозглашения года украинской культуры в Австрии. В этом году эта мечта осуществилась. Год провозглашен. На прошлой неделе правительство приняло решение, что год будет проводить молодая команда Украинского института. На проект выделены серьезные средства", - сообщил посол.

При этом он добавил, что, со своей стороны, посольство запланировало несколько масштабных мероприятий, среди которых главные:
- вечер, посвященный Василию Вышиваному 31 января,
- участие в фотовыставке FotoWien в марте,
- большой концерт украинской музыки в зальцбургском "Моцартеуме" 23 апреля,
- концерты Дах Дотерс и Даха Браха в Вене, Линце и Инсбруке (количество концертов зависит от графика этих коллективов),
- Дни украинского кино в Вене (ориентировочно май-июнь, если будут финансы),
- Vienna Fashion Week в сентябре,
- стенд Украины на венской книжной ярмарке в ноябре,
- литературный фестиваль "Украина" в Инсбруке осенью,
- концерт духовной музыки в соборе Св.Штефана 12 ноября,
- концерт украинских исполнителей в Золотом зале Musikverein 11 декабря.

В то же время, в посольстве Австрии в Украине добавили, что это Двусторонний год культуры Австрии и Украины.

Это совместный проект двух стран, направленный на культурный обмен между странами. И в Украине запланировано немало мероприятий, направленных на знакомство с австрийской культурой - литературой, искусством, кино, музыкой.

"Год культуры - это двусторонний проект Австрии и Украины, цель которого - углубить взаимопонимание культур двух стран, а также вывести культурное сотрудничество на новый уровень", - объясняет директор Австрийского культурного форума в Киеве Ульф Хаусбрандт.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Австрии о сотрудничестве в области образования, науки и культуры. Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

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