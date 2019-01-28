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В Австрії 2019-й проголосили роком української культури

В Австрії 2019-й проголосили роком української культури

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В Австрії проголосили 2019-й роком української культури, чого Україна добивалась кілька років поспіль. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.

“Ми кілька років добивалися проголошення року української культури в Австрії. Цього року ця мрія здійснилася. Рік проголошений. Минулого тижня уряд прийняв рішення, що рік буде проводити молода команда Українського інституту. На проект виділені серйозні кошти”, — повідомив посол.

При цьому він додав, що, зі свого боку, посольство запланувало декілька масштабних заходів, серед яких головні:
— вечір присвячений Василю Вишиваному 31 січня,
— участь у фотовиставці FotoWien у березні,
— великий концерт української музики в зальцбурзькому “Моцартеумі” 23 квітня,
— концерти Дах Дотерс та Даха Браха у Відні, Лінці та Інсбруку (кількість концертів залежить від графіку цих колективів),
— Дні українського кіно у Відні (орієнтовно травень-червень, якщо будуть фінанси),
— Vienna Fashion Week у вересні,
— стенд України на віденському книжковому ярмарку у листопаді,
— літературний фестиваль “Україна” в Інсбруку восени,
— концерт духовної музики у соборі Св.Штефана 12 листопада,
— концерт українських виконавців у Золотому залі Musikverein 11 грудня.

У той же час, у посольстві Австрії в Україні додали, що йдеться про Двосторонній рік культури Австрії та України.

Це спільний проект двох країн, спрямований на культурний обмін між країнами. І в Україні заплановано чимало заходів, спрямованих на знайомство з австрійською культурою — літературою, мистецтвом, кіно, музикою тощо.

“Рік культури — це двосторонній проект Австрії та України, мета якого — поглибити взаєморозуміння культур двох країн, а також вивести культурну співпрацю на новий рівень”, — пояснює директор Австрійського культурного форуму в Києві Ульф Хаусбрандт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Австрії про співробітництво у галузях освіти, науки і культури. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення.

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