Австрія призначила 15 нових послів, в тому числі і в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На цьому тижні Рада міністрів Австрії ухвалила рішення призначити нових австрійських дипломатів на чолі 15 посольств Австрії по всьому світу, передає УНН з посиланням на Vidobona.
Так, Радою було запропоновано доручити послу Герноту Пфандлеру посаду на чолі посольства Австрії в Києві.
Крім того, були призначені посли в Туреччині, Греції, Судані, Австралії, деяких країнах Західної Африки, Люксембурзі, Косово, Македонії, Естонії, Ізраїлі, Лівії, місії при ООН, в США і Хорватії.
Як повідомляв УНН, в Австрії оголосили 2019-й роком української культури, чого Україна домагалася кілька років поспіль.