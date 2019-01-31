Австрія призначила 15 нових послів, в тому числі і в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На цьому тижні Рада міністрів Австрії ухвалила рішення призначити нових австрійських дипломатів на чолі 15 посольств Австрії по всьому світу, передає УНН з посиланням на Vidobona.

Так, Радою було запропоновано доручити послу Герноту Пфандлеру посаду на чолі посольства Австрії в Києві.

Крім того, були призначені посли в Туреччині, Греції, Судані, Австралії, деяких країнах Західної Африки, Люксембурзі, Косово, Македонії, Естонії, Ізраїлі, Лівії, місії при ООН, в США і Хорватії.

Як повідомляв УНН, в Австрії оголосили 2019-й роком української культури, чого Україна домагалася кілька років поспіль.

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