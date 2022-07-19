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Австрия не собирается вступать в НАТО – канцлер

Австрия не собирается вступать в НАТО – канцлер

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене сообщил, что Австрия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Об этом пишет УНН со ссылкой на газету Братиславская Правда.

Детали

По словам Нехаммера, Австрия не намерена следовать за Швецией и Финляндией, которые переоценили свой военный нейтралитет в связи с российским вторжением и стремятся присоединиться к НАТО. Такая дискуссия «не происходит» в альпийской стране, сказал канцлер, добавив, что Австрия поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности Европейского Союза, а также планирует инвестировать больше в собственную оборону.

Напомним

Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции 5 июля в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе подписали все союзники по НАТО.

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