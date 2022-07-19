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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 16203 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Австрія не збирається вступати до НАТО - канцлер

Австрія не збирається вступати до НАТО - канцлер

Київ • УНН

 • 136930 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер на пресконференція у Відні повідомив, що Австрія не має наміру вступати до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії. Про це пише УНН з посиланням на газету Братиславська Правда.

Деталі

За словами Нехаммера, Австрія не має наміру слідувати за Швецією та Фінляндією, які переоцінили свій військовий нейтралітет у зв'язку з російським вторгненням і прагнуть приєднатися до НАТО. Така дискусія «не відбувається» в альпійській країні, сказав канцлер, додавши, що Австрія підтримує спільну зовнішню політику та безпекову політику Європейського Союзу, а також планує інвестувати більше у власну оборону.

Нагадаємо

Протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції 5 липня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі підписали усі союзники по НАТО.

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