Австрія не збирається вступати до НАТО - канцлер

Деталі

За словами Нехаммера, Австрія не має наміру слідувати за Швецією та Фінляндією, які переоцінили свій військовий нейтралітет у зв'язку з російським вторгненням і прагнуть приєднатися до НАТО. Така дискусія «не відбувається» в альпійській країні, сказав канцлер, додавши, що Австрія підтримує спільну зовнішню політику та безпекову політику Європейського Союзу, а також планує інвестувати більше у власну оборону.

Нагадаємо

Протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції 5 липня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі підписали усі союзники по НАТО.