Австрія не збирається вступати до НАТО - канцлер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер на пресконференція у Відні повідомив, що Австрія не має наміру вступати до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії. Про це пише УНН з посиланням на газету Братиславська Правда.
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За словами Нехаммера, Австрія не має наміру слідувати за Швецією та Фінляндією, які переоцінили свій військовий нейтралітет у зв'язку з російським вторгненням і прагнуть приєднатися до НАТО. Така дискусія «не відбувається» в альпійській країні, сказав канцлер, додавши, що Австрія підтримує спільну зовнішню політику та безпекову політику Європейського Союзу, а також планує інвестувати більше у власну оборону.
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Протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції 5 липня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі підписали усі союзники по НАТО.