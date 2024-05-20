Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Экс-редактор издания "Exxpress", австрийский журналист Рихардом Шмитт распространяет пропагандистскую ложь Кремля. Об этом акцентирует украинский посол в Австрии, передает УНН со ссылкой на страницу чиновника в сети Х.

Детали

Из-за систематического распространения российской лжи об Украине @Schmitt_News четко разоблачил себя как жалкий рупор России. - отметил посол Украины в Австрии Василий Химинец.

Чиновник добавил, что Шмитт "порочит Украину и украинский народ, против которого ведется ужасная война на уничтожение. Признак моральной убогости".

Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, австрийский журналист Рихард Шмитт распространял в соцсети Х информацию, что президент Владимир Зеленский якобы подписывал флаг "бывших дивизий Ваффен СС".

Речь идет о прошлогодней поездке Зеленского на Купянское направление, где он посетил размещение 103-й отдельной бригады ТрО и, как писала пропаганда, "расписался на флаге дивизии СС "Галичина".

российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине